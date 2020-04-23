Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boşaldı - Son Dakika

Zonguldak'ta cadde ve sokaklar boşaldı

ZONGULDAK'ta, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinde polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Ekmek fırınları, servis araçlarıyla mahallelerde ekmek satışına devam etti. İl ve ilçe sınırında ise polis ve jandarma ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde, seyahat izin belgesi olmayan sürücülere ceza yazılıyor.