Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Çakar Lamba Bulunduran Alkollü Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza

Zonguldak'ta Çakar Lamba Bulunduran Alkollü Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza

14 dakika önce

ZONGULDAK'ta otomobilinde çakar lamba bulunduran ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 511 lira para cezası kesildi.

Zonguldak'ta Çakar Lamba Bulunduran Alkollü Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza, System.String[]
ZONGULDAK'ta otomobilinde çakar lamba bulunduran ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 511 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Yapılan denetimde aracında yasa dışı beyaz çakar lamba bulundurduğu tespit edilen araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Polis, ismi açıklanmayan araç sürücüsüne toplam 4 bin 511 lira trafik cezası kesti.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal paylaşım sitesi hesabından, "Mavisi de beyazı da renklisi de her ne olursa olsun, arkasında önünde üstünde altında fark etmez, usulsüz, izinsiz çakar yasaktır. Ona göre kanmayın, kandırılmayın. Konu açık seçik ortada. Korunan yada koruyan araçlar dışında, araçlarda çakar yasaktır." paylaşımında bulunarak sürücüleri uyardı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump: Zorunda Kalırsak Suriye'ye Çok Hızlı Geri Gelebiliriz Yıkım Çalışması Yapılan Üniversite Binası Çöktü, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Hal Yasası İle Gıda Fiyatlarındaki Artışın Önüne Geçileceğini Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 22:19:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Çakar Lamba Bulunduran Alkollü Sürücüye 4 Bin 511 Lira Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]