Son dakika haberi... Çalılık yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan çalılık yangını kontrol altına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde rüzgarın etkisiyle yayılan çalılık yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Bölücek Mahallesi Belen Tepesi mevkisindeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AA muhabirine, çalılık alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını, yerleşim yerleri ile Organize Sanayi Bölgesi'ne sıçrama durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Ne kadar bir alanın yandığının henüz tespit edilemediğini belirten Çorumluoğlu, "Yangın kontrol altına alındı, ekipler alanda soğutma çalışması gerçekleştiriyor." dedi.

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