Zonguldak'ta çalınan köpeklerini bulan çift, büyük sevinç yaşadı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 Aralık'ta evlerinin önünden çalınan köpeklerini arazide metruk bina önünde bağlı şekilde bulan çift, büyük mutluluk yaşadı.

Metruk bina önünde bağlı halde Alman çoban köpeği gören bir kişi, 7 Aralık'ta köpeği kaybolan Metin ve Meltem Akman çiftine ulaştı.

Bölgeye gelen Metin Akman, hayvanın kaybolan 5 yaşındaki "Madam" isimli köpekleri olduğunu fark etti.

Büyük sevinç yaşayan çift, köpeklerini çalan şüphelilerin yakalanmasını istedi.

Metin Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun basında yer almasının ardından köpeği gören bir vatandaşın kendilerine ulaştığını belirterek, "Haberlerde ve sosyal paylaşım adreslerinde konunun gündeme gelmesinin ardından muhtemelen götürenler bir yere bağlayıp kayıplara karıştılar. Köpeğimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde oturan Metin ve Meltem Akman çiftinin köpeği, 7 Aralık'ta evlerinin önünden kaybolmuştu. Güvenlik kamera kayıtlarından 2 kişinin kulübedeki köpeği götürdüğünü tespit eden çift, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olmuştu.