Zonguldak'ta cami ve AVM'ler denetlendi - Son Dakika

Zonguldak il genelinde yapılan denetimlerde AVM'ler, camiler ve spor tesisleri denetlendi.

Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığının talimatı ile '7 Gün Boyunca 7 Ayrı Konuda 7 Denetim' başlığı altındaki denetimler aralıksız gerçekleştiriliyor. Zonguldak Valiliğince il genelinde 38 ekip ve 107 personel tarafından yapılan denetimlerde 4 AVM, 466 cami/mescit ve 51 saha-spor tesisleri denetlendi. Denetim sonucunda uyarılarda bulunan ekipler temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK