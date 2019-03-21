Zonguldak'ta Çatı Yangını
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle
Korudüzü Caddesi'nde Emine Temelkuran'a ait 5 katlı binanın çatı katında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce, kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:09 Kaynak: AA
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