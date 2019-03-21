Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Çatı Yangını

Zonguldak'ta Çatı Yangını

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın çatı katında yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Korudüzü Caddesi'nde Emine Temelkuran'a ait 5 katlı binanın çatı katında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce, kontrol altına alınan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Çaycuma, Zonguldak, Güncel
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