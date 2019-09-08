Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta çatı yangını korkuttu
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Zonguldak'ta çatı yangını korkuttu

35 dakika önce

Zonguldak'ta çatı yangını korkuttuZonguldak'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Zonguldak'ta çatı yangını korkuttu

Zonguldak'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Saat 15.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 46 Küme Evler Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Zonguldak, Tepebaşı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:43 Kaynak: DHA
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