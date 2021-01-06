Zonguldak'ta çatıdan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Asma Mahallesi Dere Sokak'ta 41 yaşındaki Barış S, tek katlı evin çatısını onardığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Barış S'yi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi kaldırdı.
Barış S'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta çatıdan düşen kişi yaralandı - Son Dakika