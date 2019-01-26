Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu
1 saat önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, akar suyun içerisinde kadın cesedi bulundu.
Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde, akar suyun içerisinde kadın cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen Devrek Çayı'nın eski Zonguldak Köprüsü mevkisinde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kadının cesedini sudan çıkardı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:49 Kaynak: AA
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