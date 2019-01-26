Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, akar suyun içerisinde kadın cesedi bulundu.

Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, akar suyun içerisinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden geçen Devrek Çayı'nın eski Zonguldak Köprüsü mevkisinde kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının cesedini sudan çıkardı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:49 Kaynak: AA

Devrek, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor

Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Adayı Olduğunu Öğrenen Yaşlı Kadın, "Aman Aman Aman" Diyerek Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:54:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]