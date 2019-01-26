Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu
22 dakika önce
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.
ZONGULDAK'ın Devrek
ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.
Vatandaşlar tarafından suda ceset olduğunun fark edilmesi üzerine durum polise ihbar edildi. Polis
ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye geldi. 40 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirlenen kadın cesedi cumhuriyet savcısının talimatının ardından itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı.
Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:26 Kaynak: DHA
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