Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu

Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu

22 dakika önce

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu, System.String[]
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki çayda, ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu.

Vatandaşlar tarafından suda ceset olduğunun fark edilmesi üzerine durum polise ihbar edildi. Polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri de bölgeye geldi. 40 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirlenen kadın cesedi cumhuriyet savcısının talimatının ardından itfaiyenin dalgıç ekibi tarafından sudan çıkarıldı. 

Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen ceset, Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, ölen kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:26 Kaynak: DHA

Devrek, Zonguldak, Güncel
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