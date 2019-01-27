Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulundu
44 dakika önce
Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki çayda bir kadın cesedi bulundu.
Zonguldak
'ın Devrek
ilçesindeki çayda bir kadın cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesinde bulunan çayda ağaç dallarına takılmış bir kadın cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ekipleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çaydan çıkartılan kadının kimliğinin 43 yaşındaki Ümmühan A., ait olduğu öğrenilirken talihsiz kadın ekipler tarafından Devrek Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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