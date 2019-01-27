Zonguldak'ta Çayda Kadın Cesedi Bulunması

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde, akar suyun içerisinde bulunan kadın cesedinin Ümran Abacı'ya (45) ait olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, dün ilçe merkezinden geçen Devrek Çayı'nın eski Zonguldak Köprüsü mevkisinde kadın cesedinin bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Polis
, cesedin kayıp başvurusu yapılan Ümran Abacı olabileceğini değerlendirerek kadının yakınlarıyla temasa geçti.
Hastane morguna gelen kadının yakınları, cesedin dün kaybolan Ümran Abacı'ya ait olduğunu belirledi. Abacı'nın, ilçeye bağlı Halilbeyoğlu köyünde oturduğu, eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.
İlçe merkezinden geçen Devrek Çayı'nın eski Zonguldak Köprüsü mevkisinde, dün kadın cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, kadının cesedini sudan çıkarmıştı.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemenin ardından otopsi için Devrek Devlet Hastanesi
morguna kaldırılmıştı.