ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda pat pat adı verilen tarım aracının üzerinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesiyle kurtarıldı.
Çayköyü mevkisinde, tarım aracı ile Alaplı Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan R.T. ve T.T.K, yağmur nedeniyle çayın debisinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı.
İki kişi, tarım aracının üzerinde bir süre yardım bekledi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.
Ekipler, iş makinesinin kepçesine bağladıkları ip yardımıyla ulaştıkları iki kişiyi kıyıya çıkardı.
İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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