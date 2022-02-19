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ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı

19.02.2022 00:02

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda pat pat adı verilen tarım aracının üzerinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesiyle kurtarıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki çayda pat pat adı verilen tarım aracının üzerinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesiyle kurtarıldı.

Çayköyü mevkisinde, tarım aracı ile Alaplı Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışan R.T. ve T.T.K, yağmur nedeniyle çayın debisinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı.

İki kişi, tarım aracının üzerinde bir süre yardım bekledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi.

Ekipler, iş makinesinin kepçesine bağladıkları ip yardımıyla ulaştıkları iki kişiyi kıyıya çıkardı.

İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı
ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı
ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı
ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı

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Zonguldak, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Çayda mahsur kalan iki kişi iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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