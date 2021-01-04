Zonguldak'ta çaydaki cesedin yakınlarında kırık cep telefonu bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Çayı'nda elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi bulunması üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, kırık bir cep telefonu buldu.

Filyos Çayı'nda amatör balıkçılar tarafından elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası ceset otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Cesedin bulunduğu alanda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmalarda kırık bir cep telefonu buldu. Ekipler tarafından delil poşetine konulan cep telefonuna incelenmek üzere el konulurken, cesedin 40'lı yaşlarda olduğu ve 1 haftalık olduğu tahmin ediliyor. - ZONGULDAK