Cenaze törenine gittiği yol, kendisine mezar oldu! Feci kazada hamile kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Cenaze törenine gittiği yol, kendisine mezar oldu! Feci kazada hamile kadın yaşamını yitirdi

19.07.2023 17:49

Zonguldak'ta cenazeye giden araç, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 aylık hamile Eda Şen yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Talihsiz kadın, eşinin vefat eden dedesi ile birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cenaze törenine gidenleri taşıyan otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 4 aylık hamile olan Eda Şen hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Şen, yetişmeye çalıştıkları cenaze ile birlikte defnedildi. Genç kadının yakınları güçlükle ayakta durdu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Dedesinin ölüm haberini alması üzerine Aşağıdağ köyüne gitmek üzere yola çıkan İlker Şen'in kullandığı otomobil, Ulukum mevkisinde V.A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Eda Şen (23) ve oğlu Yiğit Asaf Şen (3) ile F.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eda Şen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri ise sürüyor.

YAKINLARI KAHROLDU

AK Parti Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Şen'in cenazesi, yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aşağıdağ köyü camisine getirildi. Şen için burada dua edildi, helallik alındı. Genç kadının yakınlarının, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.

4 AYLIK HAMİLEYMİŞ

Dört aylık hamile olduğu öğrenilen Şen'in cenazesi, eşinin vefat eden dedesi Durmuş Şen'in cenazesiyle öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına toprağa verildi. Öte yandan AK Parti İl Başkanlığınca sosyal medyadan yapılan paylaşımda, kazada eşi Eda Şen'i kaybeden ve Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilecek Alaplı Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi İlker Şen için 0 RH pozitif kana ihtiyaç olduğu belirtilerek, kan vermek isteyen gönüllülerin Kızılay kan merkezlerine başvurabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenaze törenine gittiği yol, kendisine mezar oldu! Feci kazada hamile kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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