Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında il genelinde çalışma başlatıldı. 1-5 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması çalışmaları kapsamında il genelinde çalışma başlatıldı. 1- 5 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalarda asayiş suçlarından 60 şahıs, Narkotik suçlarından 3 şahıs olmak üzere toplam 63 şahıs yakalandı. Zonguldak İl Merkezi le Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde yakalanan şahıslardan ; 0-5 yıl arası 36 şahıs, 5-10 yıl arası 5, 10 yıl üzeri 1 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şahıslardan 5 yıl üzeri hapis cezasıyla aranıp yakalanan şahıslar: M.İ., Dolandırıcılık suçundan 16 yıl 53 ay gün, E.S., Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 9 yıl 3 ay 30 gün, (R.D) Cebir Tehdit veya Hile ile Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçundan 6 yıl 5 ay, A.B., Büyük ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı suçundan 5 yıl 19 ay 30 gün, O.E., Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan 5 yıl 5 ay 57 gün, B.A., Birden Fazla Kişi ile Gece Vakti Yağma suçlarından 5 yıl hapis cezası alarak tutuklandı. - ZONGULDAK