Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

29.09.2022 15:30
Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı

Zonguldak'ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) başladı.

Zonguldak'ta çeşitli ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2022) başladı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesince bir otelde düzenlenen kongrede konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin kömürle var olduğunu anlattı.

Şehirde kömürün dokunmadığı hiçbir aile, kişi ve kuruluşun olmadığını dile getiren Tutulmaz, "Bu yönüyle kömür çok değerli. Bizim ilimizde bu değer biraz daha fazla." dedi.

Zonguldak açıklarında bulunan 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin karaya taşınması için çalışmalar sürerken, 2030'lu yıllardan itibaren yaptırım uygulanmak istenen kömürün Rusya- Ukrayna Savaşı'yla yeniden öneminin ortaya çıktığını belirten Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Batı, iklim sözleşmesini bahane ederek bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bir şekilde önünü kesme amacıyla 2030 yılından itibaren kömüre yönelik ciddi yaptırımlar uygulayacaktı. Ekonomik bunlar tabii. Ancak gelinen noktada yeniden gördük ki, en fazla kömüre yönelen yine kendileri oldu. O zaman bize düşen, ülkelere düşen bir sorumluluk var. Kömür ve madenlerimizi onun bunun dediğine bakmadan, ciddi şekilde ülkemizin kalkınmasına sunmamız gerekiyor. Bu alanın uzmanlarısınız. Ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sağlayabilecek şekilde politikaların oluşturulmasına vesile olacaksınız. Bu ülkemizin kalkınması açısından çok önemli."

Kongrenin Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sait Kızgut da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin aylardır sürdüğünü, bu gelişmelerin ülkelerin öz kaynaklarına dayalı enerji temininde son derece önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Türkiye ve çeşitli ülkelerden katılan akademisyenler, kömüre yönelik farklı alanlardaki çalışmaları değerlendirdi.

İki gün sürecek kongrede madenci fotoğraflarının yer aldığı sergi de açıldı.

Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Zonguldak Milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

YORUMLAR
500
Çip krizinin Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti 100 milyar avroyu bulabilir Çip krizinin Avrupa otomotiv sektörüne maliyeti 100 milyar avroyu bulabilir
Kaynak: AA

Zonguldak, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Rusya lideri Putin'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakerelere şans vermesini istedi
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 21:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi Zonguldak'ta başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement