Zonguldak'ta çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Velioğlu Mahallesi Afet Evleri mevkisinde, K.T. (62) ile kardeşi İnam T. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T, silahla kardeşi İnam T, yengesi Pakize T. (50) ve yeğeni Muhammet T'yi (30) yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnam T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ekiplerce Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet T. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Pakize T'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

K.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı.