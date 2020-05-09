Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kepez Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan Özkan Yapı Sitesi'nde, Durdu Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinleri yangını söndüremeyince durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen aynı aileden biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sırasında panik yaşayan bir apartman sakinine de sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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