Çaydamar Mahallesi Kokaksu mevkisindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı adam öldü - Son Dakika

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