ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu - Son Dakika

Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangında çatıda hasar meydana geldi.

Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çeşitli noktalardan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

Öte yandan ekipler, yangının çevre evlere sıçramaması için de müdahalede bulundu.