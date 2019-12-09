Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
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Zonguldak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölüm Mahallesi'nde, İkram K.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sakinleri, evden çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi, Kilimli ve Çatalağzı belediyeleri itfaiye müdürlüğü ekipleri, alevleri yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından söndürdü.

Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Mahalle muhtarı Gündüz Cora, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmeye çalıştığını belirterek, "Yangının yan taraftaki eve sıçramaması için uğraştık. Can kaybı yok. İtfaiye ekipleri başarılı bir şekilde çalıştı." dedi.

Zonguldak'ta çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak, İtfaiye, Kilimli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:07 Kaynak: AA
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