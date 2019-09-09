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Zonguldak'ta cinayet

38 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta cinayet, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen Vedat K, burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'ya (24) pompalı tüfekle ateş etti.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Vedat K'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vedat K'nın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Özbekistan, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:58 Kaynak: AA
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