Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta cinayet (2)
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Zonguldak'ta cinayet (2)

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özbekistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'ndeki bir iş yerine gelen Vedat K. (38), burada çalışan Özbekistan uyruklu Ozodkhon A'ya (24) pompalı tüfekle ateş etti.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Vedat K, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Perşembe beldesi Basat köyünde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Vedat K'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Zonguldak'ta cinayet (2)

Özbekistan, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:14 Kaynak: AA
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