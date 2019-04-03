Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Cinayet İddiası: 1 Ölü

Zonguldak'ta Cinayet İddiası: 1 Ölü

42 dakika önce

Zonguldak'a bir kişi evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta Cinayet İddiası: 1 Ölü, System.String[]
Zonguldak'a bir kişi evinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak yarası gören polis ekipleri olayın cinayet olabileceği iddiası üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaşandı. İddialara göre 59 yaşındaki Can A. evinde yerde hareketsiz şekilde bulundu. Yakınları tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Yapılan ilk müdahalesinde Can A.'nın öldüğü ve vücudunda yara olduğu tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerindeki delilleri ve bir av tüfeğini soruşturma kapsamında teslim aldı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ekiplerin incelemesinin ardından Can A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:20 Kaynak: İHA

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