Zonguldak'ta cinayet sanığı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta cinayet sanığı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ta cinayet sanığı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

7 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 12,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Zonguldak'ta cinayet sanığı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde geçen yıl tartıştığı kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 12,5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sezer Güney'i (25) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Levent G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Gündüz, son savunmasında pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın cinayeti "haksız tahrik altında" işlediğine kanaat getirerek 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Kilimli ilçesi Köprübaşı mevkisinde 20 Mayıs 2018'de aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent G, Sezer Güney'e tabancayla ateş etmişti.

Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Levent G. hakimlikçe tutuklanmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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