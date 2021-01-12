Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı

12.01.2021 17:53
Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı, System.String[]

Zonguldak'ta bir kişiyi market alışverişinden evine döndüğü sırada tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak'ta bir kişiyi market alışverişinden evine döndüğü sırada tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Cafer B. ile maktul Şaban Köroğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Cafer B, savunmasında, Şaban Köroğlu'nun 20 yıl yanında çalıştığını belirterek, cinayeti işlemediğini öne sürdü.

Şaban Köroğlu'nun evini bilmediğini, kızına gittiğini anlatan Cafer B, "Damadımı aramama rağmen telefonu açmadığından kızıma gitmedim. Bana dönüş yapmasını bekliyordum. Kızımın evi sokak dar olduğu için 'Arabayla oraya girersem dönemem.' diye arabayla oraya kadar girmedim. Orada 10-15 dakika kadar bekledim, orada dururken kimseyi görmedim." ifadelerini kullandı.

Cafer B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Maktul Şaban Köroğlu'nun eşi Hakibar Köroğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, olay günü evde olduğunu ve eşinin eve geldiğini söyledi.

Eşinin, çocuklara "Size göre poşetlerde bir şey yok, hadi markete gidelim." dediğini aktaran Hakibar Köroğlu, şunları kaydetti:

"Çocuğumla bakkala gittiler, sonra ben evde üç el silah sesi duydum ama çıkmadım. Kızım koşarak geldi, 'Babamı vurdular anne.' dedi. Koştum, eşim yerde yatıyordu. Bana, 'Çocukları al, beni böyle görmesinler.' dedi. Çocukları komşuma götürdüm, hastane çok yakındı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Eşim bana işle ilgili hiçbir şey söylemezdi, işleri zaten sıkıntılıydı. Evde huzur bozulmasın diye bir şey söylemezdi. Şikayetçiyim, sanık Karaelmas'taki evimize gelmişti ancak bu adresimize gelmedi. Sanıkla daha önce iyi görüşüyorduk, pikniğe de gitmiştik."

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmaları için süre vererek için duruşmayı erteledi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim 2020'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili Cafer B. ile oğlu S.B. gözaltına alınmış, Cafer B. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmış, oğlu S.B. serbest bırakılmıştı.

Zonguldak, Köroğlu, Market, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta cinayet sanığı hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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