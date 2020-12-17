Zonguldak'ta cinayet sanığı müebbet ve 33 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, kardeşi ile yeğenini öldürdüğü ve yengesini yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet ile 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan T. (62) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Kenan T, son savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Keşke mal, mülk onların olsaydı da bunlar olmasaydı. Vicdan azabı çekiyorum ve çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı kardeşi İnam T'ye yönelik, "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet ayrıca, Kenan T'nin, yeğeni Muhammet T'ye yönelik, "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, yengesi Pakize T'ye yönelik ise "kasten yaralama" suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu Mahallesi Afet Evleri mevkisinde 20 Nisan'da Kenan T. ile kardeşi İnam T. (55) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kenan T, silahla kardeşi İnam T, yengesi Pakize T. ve yeğeni Muhammet T'yi (30) yaralamıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnam T'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammet T. de müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Kenan T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.