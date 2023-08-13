Zonguldak'ta baltalı cinayetin her detayı ayrı korkunç! Annesini 110, anneannesini 6 parçaya ayırmış

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ile anneannesini uyurken baltayla öldürüp parçalara ayıran Rabia Çataklı ile ilgili korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Çataklı'nın annesini 110, anneannesini ise 6 parçaya ayırdığı öğrenildi.

BALTAYLA ÖLDÜRÜP PARÇALARINI CAMDAN DIŞARI ATTI

Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken baltayla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı. Olay yerinde elinde baltayla yakalanan Rabia Çataklı tutuklanırken, olayla ilgili ortaya çıkan her detay tüyler ürpertiyor.

ANNESİNİ 110 PARÇAYA AYIRMIŞ

Cenazelere yapılan otopsilerde cesetleri parçalamak için bıçak kullanıldığı tespit edildi. Şeyda Çataklı'nın bedeninden 110 parça, anneaane Medine Küçükkaya'nın bedeninden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

CİNAYETİ "SELA" OKUYARAK İŞLEDİ

Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğu, ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemleri tamamlanan Çataklı ve Küçükkaya'nın cenazeleri morgdan alınarak Çaydeğirmeni Beldesi'ne getirildi. Çataklı için belde merkezindeki aile evinin önünde helallik alındı. Olayın acısını yaşayan yakınları dua okunduğu esnada gözyaşı döktü. Yeni Camii'de kılınan cenaze namazına belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ve vatandaşlar katıldı. Çataklı, Çataklıoğlu mezarlığında defnedildi. Anneanne Medine Küçükkaya ise Devrek'in Bakırcılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.