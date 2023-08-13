Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla parçalayıp uzuvlarını sokağa attı

mücahid:

Acilen tüm vilayetlere 1000 yataklı akıl ve ruh hastanelerinin kurulması gerek. O kadar çok akıl hastası var ki. Büyük ilçelerede akıl hastanesi kurulmalı ve tedavi edilmeli. Ayrıca İdam cezasiida çıkartılmalı ki insanlar adalet olduguna inansın!