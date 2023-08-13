Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla parçalayıp uzuvlarını sokağa attı - Son Dakika
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Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla parçalayıp uzuvlarını sokağa attı

Son Güncelleme: 13.08.2023 10:32

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşanan olayda, 31 yaşındaki bir kadın sabaha karşı cinnet getirerek anne ve anneannesini baltayla öldürdü. Parçaladığı cansız bedenlerin uzuvlarını sokağa atan genç kadın, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31 yaşındaki bir kadın, sabaha karşı cinnet getirerek anne ve anneannesini baltayla doğrayıp, uzuvlarını evin penceresinden sokağa attı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, cesetler ise adli tıpa kaldırıldı.

Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla doğrayıp sokağa attı

PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞIYORMUŞ

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 05.00 sıralarında Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda yaşandı. İddialara göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan 31 yaşındaki Rabia Ç., sabah 05.00 sıralarında cinnet getirdi.

Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla doğrayıp sokağa attı

EŞYALARIYLA BİRLİKTE UZUVLARINI DA SOKAĞA ATTI

Annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine Küçükkaya'yı baltayla öldürüp parçalayan katil zanlısı, eşyalarıyla birlikte uzuvlarını da camdan sokağa attı.

Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla doğrayıp sokağa attı

PARÇALAR TOPLANARAK TABUTA KONULDU

Gürültüye uyanan komşular durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, evin kapısını balyozla kırarak içeriye girdi. Rabia Ç. gözaltına alınırken, anne ve anneannesinin cesedine ait parçalar toplanarak tabuta konuldu. Cesetler otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Katil zanlısının jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (15)
  • Filozof sn.: Ülke 22 yılda hemen her konuda bitti.hayat pahalılığı insanları bunalttı ülkede yaşamak ölmekten çok daha zor hale geldi Cevap Yaz 11 23 Yayından Kaldır
  • Tarik Candar: şizofreni vakası olduğu aşikar. Şizofrenler çok tehlikelidir . halusinasyon görüp en yakınlarını öldürebilirler.Mutlaka güvenli yerlerde toplumdan ayrı tutulmalıdır. Cevap Yaz 36 2 Yayından Kaldır
  • mücahid: Acilen tüm vilayetlere 1000 yataklı akıl ve ruh hastanelerinin kurulması gerek. O kadar çok akıl hastası var ki. Büyük ilçelerede akıl hastanesi kurulmalı ve tedavi edilmeli. Ayrıca İdam cezasiida çıkartılmalı ki insanlar adalet olduguna inansın! Cevap Yaz 33 2 Yayından Kaldır
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Çaydeğirmeni, Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinnet getiren genç kadın, anne ve anneannesini baltayla parçalayıp uzuvlarını sokağa attı - Son Dakika


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