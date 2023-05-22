2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan annesi dahil 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan annesi dahil 4 kişi tutuklandı

2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan annesi dahil 4 kişi tutuklandı

22.05.2023 14:32

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gerçekleşen olayda cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan, anne M.Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan ve darbedilen 2 yaşındaki N.Ö'nün hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan anne M.Ö. ile zanlılar M.G. Ö.C. ve C.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs'ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadının 8 yaşındaki kızıyla markete gitmesinin ardından 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunduğu ve çocuğun kafasını duvara vurduğu iddiasıyla ekiplerce gözaltına alınmıştı. Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, 8 yaşındaki ablası ise koruma altına alınmıştı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

İfadesinde cinsel istismar ve darp suçunu itiraf eden şüpheli F.S, çıkarıldığı mahkemece "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Öte yandan Çaycuma Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma kapsamında yayın yasağı getirilmiş, kararda, N.Ö'ye cinsel istismarda bulunan şüphelinin, "yaşı küçük mağduru tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ettiği" ve "soruşturma kapsamında N.Ö'nün 8 yaşındaki ablasının da benzer şekilde cinsel istismara uğradığı" bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA
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Zonguldak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan annesi dahil 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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