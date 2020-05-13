Zonguldak'ta çocuklar güzel havada parklara koştu - Son Dakika

Zonguldak'ta çocuklar güzel havada parklara koştu

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle günler sonra ilk kez dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Saat 11.00'de sahil yürüyüş yolu ve birçok noktada ailelerin çocuklarıyla dışarıya çıktığı görüldü. Aileler ve çocukların maske taktığı, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü. Aileler, çocuklarıyla birlikte Gazipaşa Caddesi ve sahil yürüyüş yolunda güzel havanın keyfini sürdü.