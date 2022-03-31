Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında "trafik bilinci" kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında "trafik bilinci" kazandırılıyor

31.03.2022 17:48

Son dakika haberler: Zonguldak'ta hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

Zonguldak'ta hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi veriliyor.

Kozlu sahil yolu mevkisinde oluşturulan parkta, idari bina, eğitim sınıfı, üst geçit, trafik ışıkları ve levhaları, akülü arabalar ve diğer aksesuarlar yer alıyor.

Parka geldiklerinde ilk olarak eğitim salonuna alınan çocuklara, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü personelince temel trafik eğitimi veriliyor.

Daha sonra park içinde hazırlanan alana çıkarılan çocuklar, trafik kurallarına uyarak akülü arabalarıyla uygulamalı eğitim görüyor.

Çocuklara küçük yaştan itibaren trafik bilinci aşılanması hedeflenen proje kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler, parkı ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Öte yandan Vali Tutulmaz, akülü arabaya binerek parkuru test etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Tutulmaz, gazetecilere, kentte faaliyete başlayan trafik eğitim parkını incelediklerini söyledi.

Projenin öğrencilerin trafik eğitimlerini küçük yaştan itibaren alması, trafik bilincinin oluşması ve eğitimli bir şekilde hayata başlamalarını öngördüğünü anlatan Tutulmaz, "Ölümlerin çoğu trafik kazalarından kaynaklanan ölümler. Her ne kadar son yıllarda yapılan bilgilendirmelerle projelerle dikkati çekmelerle azaltılsa da hala trafik kazalarından maalesef ölümler gerçekleşiyor." diye konuştu.

Tutulmaz, projenin çocukların küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor
Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında trafik bilinci kazandırılıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında 'trafik bilinci' kazandırılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ZONGULDAK - Çocuklara eğitim parkında "trafik bilinci" kazandırılıyor - Son Dakika
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