Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, "Çöp Ev" Boşaltıldı

Zonguldak'ta, "Çöp Ev" Boşaltıldı

40 dakika önce

Zonguldak'ta, içerisinde biriktirilen atıklarla "çöp ev" haline gelen konut, belediye ekiplerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri gönüllülerince boşaltılarak ilaçlandı.

Zonguldak'ta,
Zonguldak'ta, içerisinde biriktirilen atıklarla "çöp ev" haline gelen konut, belediye ekiplerinin yanı sıra sivil toplum örgütleri gönüllülerince boşaltılarak ilaçlandı.

Mithatpaşa Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta ikamet eden ve sağlık sorunları olan bir kişinin evinden, kötü kokular yayılması nedeniyle vatandaşlar, durumu Zonguldak Belediyesi'nin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcilerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, evin içerisinde biriktirilen atıklarla "çöp ev" haline geldiğini tespit etti.

Evde oturun kadın ve çocuklarının geçici olarak yakınlarının yanına yerleştirilmesinin ardından belediye ekipleri ve gönüllüler, konut içerisindeki atıkları boşaltarak, ilaçlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:33 Kaynak: AA

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