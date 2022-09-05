Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti

05.09.2022 13:40
Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz hafta Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi Sezai Nalbant görev yaptığı sırada, çöp kamyonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezai Nalbant'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Nalbant yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sezai Nalbant Merkeze bağlı Kumtarla köyünde ikindi namazına müteakiben yapılacak cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Balkonda ölü bulunan genç toprağa verildi Balkonda ölü bulunan genç toprağa verildi Kdz. Ereğli'de patpat kazası: 1 ölü Kdz. Ereğli'de patpat kazası: 1 ölü Kdz. Ereğli TSO Tüyap Gıda Fuarı'na gezi düzenledi Kdz. Ereğli TSO Tüyap Gıda Fuarı'na gezi düzenledi
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Beşiktaş'tan Josef de Souza için 3 farklı maçtan örnek! Neden kırmızı kart görmemeliydi?
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 19:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çöp kamyonundan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement