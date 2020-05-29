Zonguldak'ta cuma namazı salgın sonrası ilk kez kılınıyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde cuma namazı belirlenen yerlerde eda edildi.

Çaycuma'daki kapalı oto park alanında aylar sonra cemaatle cuma namazı kılındı. Daha önceden dezenfekte yapılan yerde cuma namazı kılmaya gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafeye uygun şekilde cuma namazını kıldı.

Ereğli'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı belirlenen okul bahçeleri ve stadyumlarda kılındı.

Vatandaşlar, kurallara uyarak namazlarını kıldı. Namaza gelen vatandaşların ateşi ölçüldü, maske dağıtıldı.