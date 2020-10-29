HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ BÜYÜLEDİKoronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yıllara göre daha az etkinliklerle kutlandı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen Atatürk Anıtı önündeki tören ve bisiklet etkinliğinin ardından akşam saatlerinde havai fişek gösterisi düzenlendi. Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen gösteride, havai fişekler kent merkezinden atıldı. Kentin birçok noktasından görülen havai fişekler güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, evlerinin pencerelerinden havai fişek gösterisini ilgiyle izledi.