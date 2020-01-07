Zonguldak'ta dalga boyu 7 metreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta dalga boyu 7 metreye ulaştı - Son Dakika

Zonguldak'ta dalga boyu 7 metreye ulaştı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

Zonguldak'ta dalga boyu 7 metreye ulaştı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Limanda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu.

Kentte sabah saatlerinde yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Çöp yığınları limanda kıyılara vurdu.


Zonguldak, Dalgalar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
20:22 Edirne'de otomobil telefon kulübesine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
20:18 Kar çocukların ayağına getirildi - Son Dakika
20:17 Gaziantep nizip'te öğrenci servisi, otomobil ile çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
20:16 TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni - Son Dakika
20:11 Pompeo İran Dışişleri Bakanı Zarife vize verilmediği sorularını geçiştirdi - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
19:18 Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 20:22:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta dalga boyu 7 metreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]