Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

6 saat önce

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştıZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.

Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı

Zonguldak, Dalgalar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
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