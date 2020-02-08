Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı - Son Dakika

Zonguldak'ta dalgalar mendireği aştı
7 saat önce
ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:30 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 7 metreyi aştı.Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
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