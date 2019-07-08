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Zonguldak'ta darp

26 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 60 yaşındaki kadın, evine giren şüpheli tarafından darbedildi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 60 yaşındaki kadın, evine giren şüpheli tarafından darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Velioğlu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Satiye T'nin evine giren kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yaşlı kadını darbedip olay yerinden kaçtı.
Yaşlı kadının çığlıkları üzerine komşuları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Satiye T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan zanlı için arama çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:55 Kaynak: AA
Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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