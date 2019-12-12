Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret - Son Dakika
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Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Suriye uyruklu 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta DEAŞ davasında tahliye talebine ret, System.String[]

ZONGULDAK'ta, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Suriye uyruklu 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Temmuz ayında DEAŞ üyesi Suriye uyruklu şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Baskında 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan tutuklanırken, Sulaf A. adlı kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 7 yıl 6'şar ay ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı. İddianamede, örgüt üyelerinden kurulu WhatsApp grubunda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi bir kişinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı ve bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf'ın yapmasını istediği yer aldı. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında Abdulkerim Zeidan ve Zeidan Abdulkerim Zeidan tahliye edilirken, bugünkü duruşmada, tutuksuz sanık Zeidan Abdulkerim Zeidan ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Walid Halaf ise tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans ile duruşmaya katıldı. Sanıklar, terör örgütüyle bir bağlantılarının olmadığını savunarak beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, Walid Halaf'ın tahliye talebini reddederek duruşmayı erteledi.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:53 Kaynak: DHA
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