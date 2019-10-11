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Zonguldak'ta deaş operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta DEAŞ operasyonuZonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta deaş operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla A.A. ve M.A. hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri evlerine düzenlediği baskınla A.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı. A.A. ve M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:48 Kaynak: DHA
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