Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta deaş operasyonu (2)
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta deaş operasyonu (2)

Zonguldak'ta deaş operasyonu (2)

26 dakika önce

TUTUKLANDILARZonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Zonguldak'ta deaş operasyonu (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:53 Kaynak: DHA
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