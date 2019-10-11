Zonguldak'ta deaş operasyonu (2)
26 dakika önce
TUTUKLANDILARZonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:53 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
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