Zonguldak'ta dedenin iki torununu darbettiği iddiası - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iki torununu darbettiği iddia edilen dede gözaltına alındı.

Alınan bilgileye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kirmanlı Mahallesi Ağdacı Sokak'ta ikamet eden Orhan Ç'nin (61) torunu C.Ç'yi darbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri ile birlikte sosyal hizmet uzmanları söz konusu adrese giderek araştırma yaptı. Ekipler inceleme sonucu ihbara konu olan C.Ç'nin ailesiyle Yalova'da olduğunu belirledi.

Bu arada ekiplerin, şüphelinin diğer torunları M.Ç. (12) ve B.Ç'nin (11), vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu belirlemesinin ardından dede Orhan Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Ç, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada iki çocuğun ailesiyle Yalova'da ikamet ettiği, yaz tatili için dedelerinin yanına geldikleri öğrenildi.