Olay, öğle saatlerinde Uzunkum mevkisinde meydana geldi. Demir yolunda yürüyen Sudem B.'ye, Zonguldak istikametine giden Hasan Ü. ile Ersan Y.'nin makinisti olduğu boş yolcu treni çarptı. Kulaklığıyla yürüdüğü iddia edilen Sudem B., tren yolu kenarındaki çalılık alana savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudem B., ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kolu kırılan Sudem, tedaviye alındı. Polis ekipleri, tarifeli seferi için gara giden trenin makinistlerine alkol muayenesi yaptı. Alkolsüz oldukları belirlenen makinistler, polise yaşananları anlatırken, tren gara götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demir yolunda yürüyen Sudem'e tren çarptı - Son Dakika

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