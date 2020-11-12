Zonguldak'ta denetim çalışmaları arttı - Son Dakika

Korona virüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla birlikte Zonguldak'ta dezenfeksiyon ve denetim çalışmaları arttı.

Zonguldak'ta virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına il genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ta vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar, otobüsler, pazar alanları ve camiler de dezenfektasyon çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler ayrıca maske, hijyen, sosyal mesafe konusunda vatandaşları sık sık uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK