Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor
21.11.2020 13:25
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler aralıksız sürüyor.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler aralıksız sürüyor.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs denetimleri kapsamında il genelinde denetimler yaptı. Ekipler kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde 2 bin 730 kişi HES kodu uygulamasından geçerken HES kodu
olmayan 141 kişiye ise HES kodu aldırıldı. Ekipler ayrıca korona virüsle mücadelede belirlenen kurallara ilişkin sürücülere uyarılarda bulundu. - ZONGULDAK
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