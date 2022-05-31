ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı

31.05.2022 20:18

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, diplomalarını denizde yüzerek aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, diplomalarını denizde yüzerek aldı.

Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nde gerçekleştirilen törende konuşan BEÜ Ereğli Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Başkanı Dr. Barış Demir, okulun 30. yıl kutlamaları kapsamında farklı etkinliğe imza atmak istediklerini söyledi.

Gençleri birtakım etkinliklerle denize alıştırmak istediklerini vurgulayan Demir, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde daha değişik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Bunlar tek başına olmuyor, denizcilik paydaşları, denizcilik üyeleriyle oluyor. Bizlere çok destek verdiler. Söz veriyoruz, biz gençlerimizi denize alıştıracağız, inşallah denizci ülke olma hedefinde sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

Mezun olan öğrenciler oluşturulan alanda kano kürek yarışı gerçekleştirdi. Denizde bir araya gelerek Türk bayrağı açan öğrenciler daha sonra denize atılan diplomaları yüzerek aldı.

Okuldan mezun olan Enes Demirci, ilk kez denizden diploma almanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Karadeniz Bölge Komutanlığına ait bir bot ise etkinlik süresince öğrencilerin yarıştığı ve diplomalarını aldığı bölgede hazır bekledi.

ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı
ZONGULDAK - Deniz ve liman işletmeciliği mezunları diplomalarını yüzerek aldı

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Kaynak: AA

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