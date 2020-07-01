Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıldönümü dolayısıyla Zonguldak'ta denize çelenk bırakıldı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıldönümü dolayısıyla Zonguldak'ta denize çelenk bırakıldı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait römorkör ile denize açılan protokol üyeleri deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çelenk bıraktı. Liman Başkanı Ali Görkem, "Kabotaj hakkının Türk bayrağına bir ulusuna verildiği tarih olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümünün ülkemiz ve tüm denizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide şehirlerden biri de Zonguldaktır. TTK Zonguldak limanı, Eren Enerji limanı ve kurulum aşamasında olan Filyos Limanı geri saha projesi ile Karadeniz'deki ticaret hacminin büyük bir üstünlükle eline geçirmiştir. Ayrıca tüm dünyada yaşanan salgın hastalık nedeni ile ilan edilen Pandemi dönemi ekonomik ve sosyal açıdan ülkeleri derinden etkiledi. Bu süreçte bir çok sektör faaliyetlerini durdurmak zorunda kalırken denizcilik faaliyetleri hız kesmeden yoluna devam etti" şeklinde konuştu.


Programa Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye başkan vekili Gökhan Çüteli, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - ZONGULDAK

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:03 Kaynak: İHA

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